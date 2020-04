Eine für den 1. Mai geplante Demonstration der Partei Die Rechte in Hamburg kann nach Angaben der Polizei nicht stattfinden.

Dem Anmelder sei die Ausnahmegenehmigung nicht erteilt worden, sagte ein Polizeisprecher. Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen sind solche Ausnahmegenehmigungen derzeit nötig. Den Angaben zufolge wollte die rechtsextreme Partei mit 25 Teilnehmern demonstrieren. Es habe jedoch mit einer Vielzahl von Personen - auch Gegendemonstranten - gerechnet werden müssen. Das sei mit dem Infektionsschutz nicht vereinbar, hieß es.



In Sachsen wurden am Abend Proteste der rechtsextremen Vereinigung "Pro Chemnitz" aufgelöst. Trotz eines Demonstrationsverbots hätten sich Gruppen von jeweils bis zu 120 Demonstranten in der Innenstadt versammelt, teilte die Chemnitzer Polizei mit.