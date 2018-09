In Hamburg sind die Deutschen Radiopreise vergeben worden.

Mit Musik von Lenny Kravitz und moderiert von Barbara Schöneberger wurden Moderatoren, Reporter und Redakteure in elf Kategorien geehrt. Sechs Preise gingen an private und fünf an öffentlich-rechtliche Sender. 133 Sender hatten 385 Vorschläge eingereicht, mehr als je zuvor. Über die Gewinner entschied eine vom Grimme-Institut ausgewählte unabhängige Jury. Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme der ARD, Deutschlandradio und die Privatradios in Deutschland.



Für ihre bei FluxFM ausgestrahlte Sendung "Im Untergrund", die drei untergetauchten Terroristen der letzten Generation der Rote Armee Fraktion nachspürt, erhielten Patrizia Schlosser und Tim Kehl den Preis für die "Beste Sendung". In der Kategorie "Beste Reportage" wurde die Arbeit der NDR-Info-Redakteure Benedikt Strunz und Philipp Eckstein gewürdigt, die sich mit den "Paradise Papers" auseinandergesetzt hatten.



Den Preis für die "Beste Comedy" erhielten Dietmar Simon und Buddy Ogün von der "Radio Hamburg Newsshow", den für die "Beste Innovation" Norbert Grundei und Mirko Marquardt für das "N-Joy Night Lab".



Karen Schmied und Momo Faltlhauser vom RBB-Radio Fritz wurden mit ihrer Sendung "Fritz Abbechern - Kampf gegen den Pappbecher" für die "Beste Programmaktion" ausgezeichnet. Johannes Ott vom Münchner Radio Gong 96.3 überzeugte die Jury mit einem "Erste Hilfe Crashkurs" in der Kategorie "Bestes Nachrichten- und Informationsformat".



"Beste Moderatorin" wurde Kaya Laß mit ihrer Sendung "Mehr Musik bei der Arbeit" bei Antenne Niedersachsen. Philipp Schmid wurde "Bester Moderator" für "Klassisch in den Tag" bei NDR Kultur.



Die beiden Preise "Beste Morgensendung" und "Beste Newcomerin" gingen beim Berliner Rundfunk 91.4 an Simone Panteleit und Ron Perduss für "Unser Team für Berlin" und die Reporterin Helena Daehler. Für das "Beste Interview" wurde Kristin Hunfeld von Bremen Zwei geehrt. Sie hatte mit einem ehemaligen Straßenkind gesprochen.



Einer der Laudatoren des Radiopreises, der frühere Arbeitsminister Blüm, nutzte seinen Auftritt für einen leidenschaftlichen Appell gegen den "bescheuerten Nationalismus", der sich in Europa wie eine Seuche ausbreite.