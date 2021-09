In Hamburg sind die Gewinnerinnen und Gewinner des Deutschen Radiopreises geehrt worden.

Ausgezeichnet in der Kategorie "Beste Sendung" wurde Bayern 1 für seine Zeitreise "100 Jahre Radio". Als "Beste Comedy" wurde "Gottis Corona Tagebuch Liveticker" vom rbb geehrt. "Bestes Informationsformat" wurde "Weltweit" vom NDR Jugendsender N-Joy. Als "Beste Moderatorin" wurde Sümeyra Kaya von "WDR Cosmo" gekürt. Bereits im Vorfeld war Radio Wuppertal als Gewinner des Sonderpreises bekanntgegeben worden. Der Sender bekommt den Preis für den herausragenden Einsatz in der Nacht der Flutkatastrophe Mitte Juli.



Der undotierte Radiopreis wurde im Rahmen einer Gala im Hamburger Hafen verliehen. Fünf Preise gingen an die öffentlich-rechtlichen Sender, sechs an den Privatfunk. Gäste waren aufgrund der Corona-Pandemie nicht zugelassen. Gestiftet wird der Deutsche Radiopreis von den Hörfunkprogrammen der ARD, Deutschlandradio und den privaten Radiosendern.

