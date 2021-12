Corona-Virus: Hamburg erklärt "epidemische Notlage" (Daniel Bockwoldt/dpa)

Die Bürgerschaft der Hansestadt hat dies mit großer Mehrheit formell festgestellt, gegen die Stimmen der AfD und bei Enthaltung der FDP. Damit können nun weitere Maßnahmen eingeleitet werden. Der Schritt war notwendig geworden, weil im November die epidemische Lage von nationaler Tragweite auf Bundesebene offiziell endete. Auch andere Bundesländer hatten zuvor die Notlage erklärt.

In Hamburg soll nun unter anderem an Silvester ein Versammlungsverbot sowie ein Feuerwerksverbot an beliebten Plätzen gelten. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hansestadt liegt derzeit bei 228,6.

