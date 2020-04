Zwei Monate nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg haben SPD und Grüne ihre Koalitionsverhandlungen aufgenommen.

Die erste Gesprächsrunde habe ganz im Zeichen der durch die Corona-Krise veränderten finanziellen Möglichkeiten gestanden, sagte der Erste Bürgermeister Tschentscher im Anschluss an die Verhandlungen. Sie sollen am Montag fortgesetzt werden. SPD und Grüne bilden in der Hansestadt bereits seit 2015 eine gemeinsame Regierung.