Nach 15 Stunden und 36 Minuten ist ein Airbus der Lufthansa auf der Militärbasis Mount Pleasant auf den Falklandinseln im Südatlantik gelandet.

An Bord der Maschine aus Hamburg waren Forscher des Alfred-Wegener-Instituts sowie die neue Besatzung des Eisbrechers "Polarstern". Die 92 Passagiere sollen auf ein Schiff umsteigen, um dann zu einer zweimonatigen Expedition aufzubrechen. Die Lufthansa-Maschine fliegt am Mittwoch zurück. Es ist der bislang längste Nonstop-Passagierflug in ihrer Geschichte.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.