Fußball-Bundesliga

Szene aus dem Spiel Hamburger SV gegen VfB Stuttgart: Nicolai Remberg, HSV (vorne links), und Chris Führich, VfB, kämpfen um den Ball. (IMAGO / Pressefoto Baumann / IMAGO / Julia Rahn)

Im Volksparkstadion traf zunächst Robert Glatzel für den HSV zur Führung, der Stürmer musste allerdings wenig später verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Nach der Pause glich VfB-Stürmer Deniz Undav zum 1:1 aus. In der letzten Minute der Nachspielzeit erzielte Fabio Vieira das 2:1 für die Gastgeber.

Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg trennten sich 1:1 unentschieden. Die Gäste waren durch Aaron Zehnter in Führung gegangen, spät in der Nachspielzeit glich dann Michy Batshuayi für Frankfurt aus.

In der letzten Sonntagspartie schlug der SC Freiburg schließlich den FSV Mainz 05 deutlich mit 4:0. Die Treffer erzielten Lukas Kübler, Vincenzo Grifo, Johan Manzambi und Patrick Osterhage.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.