Drei Jahre nach dem G20-Gipfel hat das Hamburger Landgericht wegen der Krawalle an der Elbchaussee Haftstrafen gegen drei Angeklagte verhängt - es waren die ersten Urteile in diesem Zusammenhang.

Ein 24-Jähriger aus Frankreich wurde unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Zwei Männer aus Hessen erhielten Haftstrafen von mehr als einem Jahr auf Bewährung. Zwei weitere Angeklagte, die ebenfalls aus Hessen stammen, müssen wegen Landfriedensbruchs Arbeitsleistungen erbringen.



Die Vorsitzende Richterin erklärte, das Urteil werde sicher beide Seiten enttäuschen. Die Staatsanwaltschaft hatte deutlich höhere Strafen gefordert. Die Verteidiger hatten auf Freispruch plädiert.



Alle fünf Angeklagten waren nach Überzeugung des Gerichts unter den rund 200 Vermummten, die am Morgen des 7. Juli 2017 Autos und Gebäude an der Elbchaussee anzündeten, Häuser mit Farbe beschmierten und zahlreiche Scheiben einschlugen.



Die Staatsanwaltschaft ermittelt noch gegen andere mutmaßliche Teilnehmer an dem Aufmarsch. Weitere Anklagen wurden aber noch nicht erhoben.