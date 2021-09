Nach einer Beleidigung von Hamburgs Innensenator Grote (SPD) auf Twitter hat die Polizei heute früh die Privatwohnung eines mutmaßlichen Urhebers durchsucht.

Wie die "Hamburger Morgenpost" schreibt, hatte das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss erlassen. Dieser sei in der Bernhard-Nocht-Straße vollstreckt worden, habe die Polizei weiter erklärt. Ziel sei es gewesen, festzustellen, wer konkret Zugriff auf den Twitter-Account hatte, von dem die Beleidigung veröffentlicht worden sei. Der Twitter-Account ist anonym, und verweist auf eine Kneipe im Stadtteil St. Pauli. Grote selbst wollte sich demnach nicht äußern. Die Innenbehörde habe lediglich mitgeteilt, Beleidigungen und Hass sei ein ernsthaftes Problem. Seit längerem bemühen sich Politik, Polizei und Justiz sowie Unternehmen und Organisationen, der teils massiven, vielfach anonymen Hetze im Netz etwas entgegen zusetzen.



Der Bewohner selbst hatte die Hausdurchsuchung auf Twitter öffentlich gemacht. Demnach fand sie um 6 Uhr statt. Er schrieb zudem, dass noch zwei kleine Kinder in seinem Haushalt leben würden. In den Sozialen Medien löste der Fall Diskussionen aus. Einige äußerten den Verdacht, dass die Polizei besonders rigoros vorgegangen sei, weil es sich um den Innensenator gehandelt habe. Zudem wurde das Vorgehen der Behörden als unangemessen erachtet, weil die Beleidigung nicht "so schlimm" gewesen sei. Es geht um das Wort "Pimmel", mit dem Grote bedacht wurde, nachdem er im Mai feiernde Menschen im Schanzenviertel als ignorant bezeichnet hatte.



Grote selbst steht in der Kritik, weil er im vergangenen Jahr während der Corona-Pandemie einen Umtrunk veranstaltet hatte. Er musste ein Bußgeld in Höhe von 1.000 Euro zahlen. Den Umtrunk hatte er zwar als Fehler bezeichnet und sich dafür entschuldigt, bis zuletzt aber einen Regelverstoß bestritten.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.