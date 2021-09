Hamburgs Innensenator Grote (SPD) sieht sich nach der Durchsuchung einer Wohnung auf der Suche nach dem Urheber einer gegen ihn gerichteten Beleidigung im Recht.

Dass in diesem Fall die Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung veranlasst habe, sei deren autonome Entscheidung gewesen, sagte der SPD-Politiker. Darauf nehme niemand von außen Einfluss. Allen müsse aber klar sein, wenn man gegen strafbare Hass- und Beleidigungstaten im Netz konsequent vorgehen wolle, seien hierzu auch Durchsuchungen erforderlich. Das möge für den einen oder anderen überraschend sein, aber inzwischen fänden solche Durchsuchungen regelmäßig statt. Grote fügte hinzu, eigentlich wollten doch alle, dass auch im Netz respektvoll miteinander umgegangen werde. Bei aller Berechtigung auch harter, verbaler Auseinandersetzungen müsse sich niemand beleidigen lassen, auch nicht im Netz.



Der Innensenator hatte nach im Mai Strafantrag gestellt, weil ihn jemand auf Twitter "Pimmel" genannt hatte. Gestern früh durchsuchte die Polizei eine Wohnung im Stadtteil St. Pauli. Dem Durchsuchungsbeschluss zufolge war zu vermuten, dass die Durchsuchung zum Auffinden von Beweismitteln führen wird, "insbesondere von Speichermitteln mittels derer die in Rede stehende Nachricht versandt wurde".



In den Sozialen Medien entbrannte eine Debatte. Einige warfen Grote vor, die Polizei sei rigoros vorgegangen, weil er als Innensenator deren Chef sei. Auch die Staatsanwaltschaft habe aufgrund seines Status unverhältnismäßig und überzogen gehandelt, weil die Beschimpfung doch eher eine Lappalie sei. Politiker müssten so etwas aushalten. Andere verwiesen wie Grote darauf, dass hart gegen Beleidigungen, Hass und Hetze im Netz vorgegangen werden müssen.

