Der Einzug der FDP in die Hamburger Bürgerschaft steht wegen einer möglichen Verwechslung bei der Stimmenauszählung in Frage.

In einem Wahllokal im Bezirk Hamburg-Langenhorn kamen die Liberalen nach der vereinfachten Auszählung auf 22,4 Prozent, die Grünen hingegen nur auf 5,1 Prozent. In ganz Hamburg war das Ergebnis umgekehrt ausgefallen. Landeswahlleiter Rudolf nannte das "auffällig".



Sollte es eine Verwechslung der Zuordnung gegeben haben, würden auf die FDP 423 Stimmen weniger entfallen als bisher angenommen. Da die Partei insgesamt nach den vorläufigen Zahlen nur um 121 Stimmen über der Fünf-Prozent-Hürde liegt, könnte dies dazu führen, dass sie den Einzug ins Stadtparlament doch noch verpasst.



Für das amtliche Endergebnis, das für den Abend erwartet wird, werden die Stimmen ohnehin neu ausgezählt, so Rudolf. Dann würde auch ein Irrtum festgestellt werden.