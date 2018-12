In Hamburg ist eine mutmaßliche Unterstützerin der Terrormiliz IS festgenommen worden.

Das teilte die Bundesanwaltschaft mit. Die 40-jährige deutsche Staatsangehörige habe regelmäßigen Kontakt zu einer Angehörigen des sogenannten "Islamischen Staats" in Syrien gehabt. Diese soll in die Planung eines Anschlags auf eine Großveranstaltung in Deutschland eingebunden gewesen sein. Die nun festgenommene Frau habe sich bereiterklärt, einen potenziellen Attentäter bei sich aufzunehmen und zu heiraten. Sie soll morgen dem Haftrichter vorgeführt werden.