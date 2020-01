Der Hamburger Nachwuchspolitiker Tom Radtke will nach seinem scharf kritisierten Holocaust-Vergleich in der Linkspartei bleiben.

Entsprechend habe sich der 18-Jährige bei einem Treffen mit dem Landesvorstand geäußert, teilte die Partei mit. Ob der Schüler weiterhin für die Bürgeschaftswahl am 23. Februar kandidieren werde, habe er noch nicht entschieden. Weiter heißt es, Radtke habe nicht bestritten, dass dass die Postings in den Sozialen Medien von ihm stammten.



Die Parteiführung hatte ihn aufgefordert, seine Kandidatur zurückzuziehen und Maßnahmen bis hin zum Parteiausschluss in Aussicht gestellt. Fraktionschefin Özdemir nannte Radtkes Äußerungen "völlig absurd, schockierend und unverzeihlich". Über das weitere Vorgehen werde der geschäftsführende Landesvorstand der Partei "Die Linke" im Laufe des nun angestoßenen Gesprächsprozesses entscheiden. Am Abend bekräftigte die Fratkion auf Twitter: "Anders als von Tom R. dargestellt, läuft das Parteiverfahren gegen ihn weiterhin. Es ist erst vom Tisch, wenn es abgeschlossen ist. Dafür sieht unsere Satzung genaue Regeln vor, die wir unbedingt einhalten werden."



Am 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee hatte Radtke auf Facebook geschrieben: "Die Nazis gehören auch zu den größten Klimasünder*innen, da ihr Vernichtungskrieg und ihre Panzer riesige Mengen an CO2 produziert haben. Viele Politiker sagen, dass sich das nicht wiederholen darf. Aber was tun sie gegen den Klima-Holocaust, der in diesem Moment Millionen Menschen und Tiere tötet?"