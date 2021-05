Hamburgs Gesundheitssenatorin Leonhard hat die Aufhebung der Corona-Notbremse ab Mittwoch angekündigt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in der Hansestadt den fünften Werktag in Folge unter 100. Gemäß dem Infektionsschutzgesetz würden nun die besonders scharfen Corona-Regeln außer Kraft gesetzt, hieß es. Dann können sich die Menschen in Hamburg nachts wieder frei auf der Straße bewegen. Die Kontaktbeschränkung auf einen Haushalt mit nur einer Person eines anderen Haushalts bleibt aber vorerst bestehen.



Morgen wollen Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz Lockerungen beschließen, wo die Inzidenz ebenfalls seit Tagen unter 100 liegt. Insgesamt liegen derzeit sieben Bundesländer unter diesem Wert.



Gesundheitsminister Spahn warnte mit Blick auf die Hoffnung vieler Menschen auf Reisen über Pfingsten vor einem Überbietungswettbewerb bei Öffnungen. Er sagte, aus der Zuversicht dürfe kein Übermut werden.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.