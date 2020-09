Der Bundestagsabgeordnete Ploß ist neuer Vorsitzender der Hamburger CDU.

Die Delegierten des Parteitags wählten den 35-Jährigen mit großer Mehrheit an die Spitze des Landesverbandes. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Sein Vorgänger Heintze war nach dem schlechten Ergebnis der Partei bei der Bürgerschaftswahl im Februar nicht mehr angetreten.



Auch Hessens Ministerpräsident Bouffier wurde als Vorsitzender der CDU in seinem Land bestätigt. Auf einem Parteitag im nordhessischen Willingen erhielt er knapp 93 Prozent der Stimmen. In Bremen wurde der CDU-Vorsitzende Meyer-Hedder ebenfalls mit großer Mehrheit wiedergewählt. Er hatte den Posten vor einem Jahr nach dem Tod des früheren Bremer CDU-Vorsitzenden Kastendiek übernommen.

