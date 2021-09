Nach dem antisemitischen Angriff auf einen 60-Jährigen in Hamburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst.

Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 16-Jähriger in Berlin ermittelt. Der Jugendliche mit deutscher Staatsangehörigkeit konnte durch Videomaterial identifiziert werden. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden mutmaßliche Beweismittel sichergestellt. - Das Opfer hatte am 18. September an einer Mahnwache für Israel und gegen Antisemitismus in der Hamburger Innenstadt teilgenommen. Dabei wurde der Mann antisemitisch beleidigt und mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.