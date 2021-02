In Hamburg hat der Prozess im Zusammenhang mit dem Angriff auf einen jüdischen Studenten im Oktober vergangenen Jahres begonnen.

Die Verhandlung wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, wie das Landgericht auf Antrag der Verteidigung entschied. Lediglich eine Vertreterin der Jüdischen Gemeinde Hamburg wurde als Prozessbeobachterin zugelassen. In dem Prozess geht es um die Frage, ob der 29-jährige Beschuldigte auf Dauer in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden muss. Laut einem Gutachten ist der in Kasachstan geborene Deutsche schuldunfähig. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft ihm einen heimtückischen Mordversuch in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor. Er soll das Opfer vor einer Synagoge mit einem Kurzspaten seitlich von hinten an den Kopf geschlagen haben.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.