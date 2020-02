Eine 16-jährige Berufsschülerin in Hamburg darf mit Vollverschleierung vorerst am Unterricht teilnehmen.

Das Hamburgische Oberverwaltungsgericht wies eine Beschwerde der Stadt ab. Zur Begründung heißt es, es gebe keine gesetzliche Grundlage für eine gerichtliche Anordnung an die Mutter. Die Schulbehörde hatte gefordert, die Mutter müsse dafür sorgen, dass ihre Tochter im Unterricht das Gesicht zeige.



Die Richter argumentieren aber, die Schülerin könne für sich, Zitat, "die vorbehaltlos geschützte Glaubensfreiheit" in Anspruch nehmen. Die Grundlage für den Eingriff in dieses Recht sehe das Schulgesetz gegenwärtig nicht vor. Hamburgs Schulsenator Rabe, SPD, hatte schon nach der Entscheidung der Vorinstanz angekündigt, das Schulgesetz notfalls ändern zu lassen.