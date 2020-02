Nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg kann die bisherige rot-grüne Koalition laut einer ersten Prognose weiterregieren.

Die SPD wird nach Angaben von infratest dimap trotz Verlusten erneut stärkste Kraft. Sie kommt demnach auf 37,5 Prozent der Stimmen, rund acht Prozentpunkte weniger als bei der letzten Wahl 2015. Die Grünen konnten ihr Ergebnis mehr als verdoppeln und erreichen 25,5 Prozent.



Die CDU kommt mit 11,5 Prozent auf ihr bisher schlechtestes Ergebnis, die Linke liegt bei 9,0 Prozent. FDP und AfD müssen mit 5,0 beziehungsweise 4,7 Prozent um den Wiedereinzug in die Bürgerschaft bangen. Die Wahlbeteiligung ist im Vergleich zu 2015 deutlich gestiegen. Sie lag bei 62 Prozent.



Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher von der SPD zeigte sich mit dem Wahlausgang zufrieden. Er sagte, man habe erreicht, dass die Sozialdemokraten weiter die bestimmende Kraft in der Stadt blieben. Die Spitzenkandidatin der Grünen, Fegebank, erklärte, sie leite aus dem Ergebnis ab, dass es in Hamburg so weitergehen solle. AfD-Spitzenkandidat Nockemann sprach mit Blick auf das mögliche Ausscheiden seiner Partei aus der Bürgerschaft vom "Ergebnis einer maximalen Ausgrenzungskampagne".