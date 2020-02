In Hamburg haben SPD und Grüne mit ihren Sondierungsgesprächen begonnen.

An dem Treffen nahmen der Erste Bürgermeister Tschentscher von der SPD und seine Stellvertreterin Fegebank von den Grünen sowie weitere Vertreter beider Parteien teil. Nach den Beratungen hieß es, es sei eher um allgemeine Themen der Zusammenarbeit gegangen; konkrete Vorhaben seien nicht diskutiert worden. Am 9. März soll die Sondierung fortgesetzt werden. Am gleichen Tag plant die SPD auch Gespräche mit der CDU.



Bei der Bürgerschaftswahl am vergangenen Sonntag hatte die SPD 39,2 Prozent der Stimmen bekommen. Die Grünen erreichten 24,2 und die CDU 11,2 Prozent.