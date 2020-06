In Hamburg stimmen heute SPD und Grüne über die Annahme des Koalitionsvertrag ab.

Die Spitzen beider Parteien hatten sich am vergangenen Wochenende nach mehrwöchigen Gesprächen darauf verständigt, ihre Regierungskoalition fortzusetzen. Sollten die Delegierten beider Parteien dem mehrheitlich zustimmen, könnte Bürgermeister Tschentscher in der kommenden Woche von der Bürgerschaft wiedergewählt werden.



Aufgrund der Infektionsrisiken durch das Coronavirus fällt die Entscheidung bei den Grünen in einem sogenannten Landesausschuss. Bei der SPD sind die Mitglieder zur Onlineabstimmung aufgerufen. Ergebnisse werden für den Nachmittag beziehungsweise den frühen Abend erwartet.