Nach einem Farbanschlag auf die sogenannte Blaue Moschee in Hamburg hat der Staatsschutz des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen.

Wie die Polizei mitteilte, hatten Unbekannte in der Nacht zu Samstag mehrere Beutel mit roter Farbe in den Eingangsbereich der Imam-Ali-Moschee geworfen.

Zudem seien die Wände mit roter Farbe beschmiert worden. Die Blaue Moschee wird vom Islamischen Zentrum Hamburg betrieben, das der Landesverfassungsschutz als extremistisch einstuft. Kürzlich hatte sich die Behörde aufgrund von Dokumenten darin bestätigt gesehen, dass es sich beim IZH um einen Außenposten Teherans handelt. Der Staatsschutz prüfe einen Zusammenhang, so die Polizei.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.