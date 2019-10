In Hamburg haben Tausende Menschen gegen Tierversuche demonstriert.

Sie forderten, Labore zu schließen und Versuchstiere zu retten. Konkret geht es ihnen darum, dass ein umstrittenes Labor in der Nähe von Hamburg dichtgemacht wird. Die Polizei sagt, dass mehr als 7.000 Menschen dem Aufruf des Vereins "Soko Tierschutz" gefolgt sind.



Die Tierschützer hatten einen Aktivisten als Mitarbeiter in das Labor eingeschleust. Sie prangern an, dass dort Hunde und Affen misshandelt würden. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen das Unternehmen, das das Labor betreibt. Es will mit den Behörden zusammenarbeiten.