Rund 1.000 Menschen haben in der Hamburger Innenstadt gegen Maskenpflicht und weitere Corona-Auflagen von Bund und Ländern demonstriert.

Verschiedene Redner der Initiative "Querdenken" erklärten, die Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Deutschland verstießen gegen mehrere Artikel des Grundgesetzes. Die Polizei forderte die Veranstalter schließlich auf, die Versammlung zu beenden. Die Auflagen zur Genehmigung der Demonstration seien nicht mehr eingehalten worden, da die Teilnehmer keinen Mund-Nasen-Schutz getragen und die Abstandregeln missachtet hätten. Einige vermummte Gegendemonstranten waren ebenfalls vor Ort. Sie trugen eine schwarz-rote Fahne mit der Aufschrift "Antifaschistische Aktion".



Auch in Magdeburg in Sachsen-Anhalt protestierten etwa 250 Personen gegen Abstands-und Hygienebestimmungen. Das Bündnis "Solidarisches Magdeburg" warnte bei einer Gegen-Kundgebung vor einer Spaltung der Gesellschaft. Andere zu gefährden, sei keine Freiheit.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Test und Schutz

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (13.08.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 12.08.)

+ Tests: Wo man sich testen lassen kann (Stand: 13.08.)

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 15.08.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 09.06.)

+ Desinformation: Warum Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern geworden ist (Stand: 17.07.)

Urlaub und Freizeit

+ Reisen: [Die aktuellen Regelungen in Deutschland|https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-die-aktuellen-reiseregelungen-in-deutschland.1939.de.html?drn:news_id=1162220] (Stand: 01.08.)

+ Infektionszahlen und Einreise: Wie ist die Lage in den Urlaubsländern? (Stand: 14.08.)

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen (Stand: 01.08.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 12.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 06.08.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 11.08.)

+ "Superspreader-Events": Wann können Demonstrationen, Feiern und Veranstaltungen zum Problem werden? (Stand 07.08.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus? (Stand: 11.08)

+ Spätfolgen: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 08.08.)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 08.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.