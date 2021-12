FFP2-Masken (imago)

In beiden Bundesländern greifen von heute an neue Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene: Private Zusammenkünfte sind damit bereits an Weihnachten nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt, Kinder werden dabei nicht mitgezählt. Für Ungeimpfte gelten in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern bereits strengere Vorgaben. Sie dürfen sich nur mit den Mitgliedern des eigenen Haushalts und höchstens zwei Mitgliedern eines weiteren Haushalts treffen.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.