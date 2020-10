Mit dem schweren Steuerskandal im Zuge der Cum-Ex-Geschäfte wird sich in Hamburg ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss befassen.

Die Fraktionen von CDU, Linken und FDP beantragten für die nächste Bürgerschaftssitzung am 28. Oktober ein solches Gremium. Eine Zustimmung gilt als sicher. In dem Ausschuss soll die Frage geklärt werden, ob führende SPD-Politiker Einfluss auf Entscheidungen des Finanzamts genommen haben. Damals war der Warburg-Bank, die in den Cum-Ex-Skandal verwickelt war, eine Steuernachforderung in zweistelliger Millionenhöhe erlassen worden. Im Blickpunkt stehen der damalige Hamburger Bürgermeister und heutige Bundesfinanzminister Scholz sowie der heutige Bürgermeister Tschentscher.

