Das Urteil des Hamburger Landgerichts gegen einen ehemaligen SS-Wachmann ist rechtskräftig.

Die eingelegte Revision sei zurückgenommen worden, teilte das Landgericht mit. Der 93-Jährige war wegen der Beihilfe zum Mord in 5.232 Fällen sowie des Mordversuchs in einem Fall zu einer zweijährigen Strafe auf Bewährung verurteilt worden. Er hatte in den Jahren 1944 und 1945 mehrere Monate zur Wachmannschaft des Vernichtungslagers Stutthof bei Danzig gehört. Der Prozess fand nach Jugendstrafrecht statt, weil der Verurteilte zu Beginn der Tatzeit erst 17 Jahre alt war.