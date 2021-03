Der Mann, der Ende Februar wegen eines Angriffs auf einen jüdischen Studenten vor einer Hamburger Synagoge verurteilt wurde, hat Rechtsmittel gegen seine Zwangseinweisung in die Psychiatrie eingelegt.

Damit könnte der Fall vor dem Bundesgerichtshof landen, wie das Hamburger Landgericht mitteilte. Der Verteidiger habe die Revision zur Fristwahrung zunächst ohne Begründung eingelegt, hieß es. Diese müsse er nach Zustellung des schriftlichen Urteils in einigen Wochen nachliefern.



Das Landgericht hatte den Beschuldigten wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Zugleich sah es die Schuldunfähigkeit des Täters wegen einer schweren psychischen Erkrankung als erwiesen an. Statt einer Haftstrafe ordnete das Gericht daher seine Unterbringung in der Psychiatrie an. Der Mann hatte im Oktober einem Studenten vor der Synagoge ohne Vorwarnung mit einem Spaten auf den Kopf geschlagen und ihn dabei schwer verletzt.

