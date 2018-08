Nach 17-jähriger Planung sollen in Hamburg in Kürze die Vorbereitungen für die umstrittene Elbvertiefung beginnen.

Wie die Wirtschaftsbehörde der Hansestadt mitteilte, wurde das Planergänzungsverfahren abgeschlossen. Damit habe man Baurecht und könne in den kommenden Tagen unter anderem mit der Kampfmittelsondierung beginnen. Die Behörde räumte allerdings ein, dass der Baubeschluss noch angefochten werden kann.



In der Vergangenheit war die geplante Elbvertiefung schon mehrfach durch Klagen von Umweltschützern verzögert worden. Der Fluss soll so ausgebaut werden, dass der Hamburger Hafen auch von großen Containerschiffen zu jeder Zeit erreicht werden kann. Die Stadt verspricht sich davon mehr Wettbewerbsfähigkeit.