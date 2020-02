In Hamburg wird heute eine neue Bürgerschaft gewählt.

Zur Wahl aufgerufen sind rund 1,3 Millionen Menschen. Nach derzeitigem Stand handelt es sich um die einzige Landtagswahl in diesem Jahr in Deutschland. In dem Stadtstaat regieren SPD und Grüne seit 2015 gemeinsam. Als Erster Bürgermeister wiedergewählt werden will der Sozialdemokrat Tschentscher. Spitzenkandidatin der Grünen ist seine Stellvertreterin Fegebank. Nach den Vorgängen in Thüringen wird zudem das Abschneiden von CDU, FDP, Linkspartei und AfD mit Spannung erwartet. Um die 121 Sitze in der Hamburgischen Bürgerschaft bewerben sich insgesamt 15 Parteien.