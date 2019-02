Wegen des Warnstreiks beim Bodenpersonal des Hamburger Flughafens sind bis zum Nachmittag rund 100 Flüge ausgefallen.

Rund 12.000 Personen seien direkt betroffen gewesen, teilte eine Flughafensprecherin mit. Die Gewerkschaft Verdi hatte gestern kurzfristig zu dem Warnstreik aufgerufen. Sie fordert unter anderem eine monatliche Erhöhung der Bezüge von 275 Euro für das Bodenpersonal.



Auch in München wurden 140 Flüge gestrichen, die meisten wegen des starken Schneefalls, einige aber auch in Folge des Streiks in Hamburg.