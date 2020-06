In Hamburg haben SPD und Grüne jeweils den Koalitionsvertrag für die Fortsetzung des gemeinsamen Regierungs-Bündnisses in der Hansestadt gebilligt.

Bei der SPD stimmten über 90 Prozent der Parteitagsdelegierten den Vereinbarungen und der Verteilung der Senatsposten in einem Online-Verfahren zu. Auf einem kleinen Parteitag der Grünen votierten 30 Delegierte für den Vertrag. Es gab drei Gegenstimmen und eine Enthaltung, ein Delegierter hatte an der Abstimmung nicht teilgenommen.



Wissenschaftssenatorin Fegebank erklärte, der Koalitionsvertrag trage eine deutlich grüne Handschrift. Mit den beiden Entscheidungen ist der Weg für die Wiederwahl des Ersten Bürgermeisters Tschentscher von der SPD frei.



Sozialdemokraten und Grüne regieren in Hamburg seit 2015 gemeinsam. Bei der Wahl am 23. Februar erreichten sie erstmals eine Zweidrittelmehrheit in der Bürgerschaft. Vier der elf Senatsposten werden künftig von den Grünen besetzt, einer mehr als bisher.