Die gestern in Hamburg festgenommene mutmaßliche Islamistin kommt in Untersuchungshaft.

Das hat ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe angeordnet. Die deutsche und tunesische Staatsangehörige wird verdächtigt, in Syrien Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat gewesen zu sein. 2015 soll sie mit ihren Kindern nach Syrien gereist und sich dort dem IS angeschlossen haben. Sie ist die Witwe des früheren Berliner Rappers und IS-Terroristen Denis Cuspert, der Medienberichten zufolge im Januar 2018 in Syrien bei einem Luftangriff getötet wurde.