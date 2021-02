Der Zoll hat im Hamburger Hafen die größte Menge an Kokain gefunden, die jemals in Europa beschlagnahmt wurde.

Insgesamt seien mehr als 16 Tonnen Kokain entdeckt worden, teilte das Zollfahndungsamt mit. Sie waren in fünf Containern aus Paraguay versteckt. Der Wert des Rauschgifts belaufe sich auf mehrere Milliarden Euro. In den Niederlanden wurde heute in diesem Zusammenhang ein 28-Jähriger verhaftet. Nach Informationen des NDR soll es sich bei ihm um den Geschäftsführer einer Importfirma handeln.

