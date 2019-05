Der Hamburger Verfassungsschutzchef Voß hat den früheren Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Maaßen, scharf kritisiert.

Der Leiter einer Verfassungsschutzbehörde müsse in seiner Amtsausübung politisch neutral sein, sagte Voß dem Magazin "Der Spiegel". Er habe mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln die Verfassung zu schützen. Es verbiete sich ihm daher, eine eigene ideologische Agenda zu verfolgen. Diese Neutralität gilt nach seiner Auffassung auch dann noch, wenn man aus dem Amt ausgeschieden ist. - Maaßen, der CDU-Mitglied ist, ist inzwischen der konservativen Werte-Union beigetreten und hatte zuletzt auch einige Wahlkampfauftritte absolviert.



Im September 2018 war Maaßen in die Kritik geraten. Äußerungen von ihm zu den rechtsextremen Ausschreitungen und rassistischen Übergriffen nach der Tötung eines Mannes beim Stadtfest in Chemnitz wurden als gezielte Relativierung der Ereignisse verstanden. Im November versetzte Innenminister Seehofer ihn nach weiteren Vorkommnissen in den einstweiligen Ruhestand.