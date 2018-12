Vor dem Hamburger Landgericht hat ein Prozess wegen der Ausschreitungen während des G20-Gipfels 2017 begonnen.

Fünf Männer, vier Deutsche und ein Franzose, sind des Landfriedensbruchs in einem besonders schweren Fall angeklagt. Laut Staatsanwaltschaft sollen sie sich am 7. Juli an einem gewalttätigen Aufmarsch schwarz gekleideter und vermummter Personen beteiligt haben, in dessen Verlauf an der Elbchaussee Autos angezündet und Geschäfte zerstört wurden. Es entstand ein Schaden von rund einer Million Euro. Den Angeklagten drohen mehrjährige Haftstrafen. Bis Mai sind 25 Verhandlungstermine angesetzt.