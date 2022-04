Corona-Pandemie

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg. (picture alliance/dpa | Georg Wendt)

Aus Sicht des Senats gebe es keinen Anlass mehr, die Sondersituation zu verlängern, sagte Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher. Der SPD-Politiker verwies dabei auf eine positive Entwicklung in den Kliniken. Zum 1. Mai entfällt damit die Pflicht, in Innenräumen, im Einzelhandel sowie in Schulen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Für den öffentlichen Nahverkehr und für vulnerable Gruppen gelte dagegen weiter eine FFP2-Maskenpflicht.

Neben Mecklenburg-Vorpommern war Hamburg das einzige Bundesland, das von der Hotspot-Regel im Infektionsschutzgesetz Gebrauch gemacht hatte.

Weiterführende Informationen zum Coronavirus

Diese Nachricht wurde am 26.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.