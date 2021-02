Auch einer Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf zufolge sind die meisten bisherigen Hamburger Corona-Toten ursächlich an den Folgen der Covid-19-Infektion gestorben. Der Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am UKE, Ondruschka, sagte, bei 618 von 735 obduzierten Personen sei das Sars-CoV-2-Virus Todesursache gewesen.

Nur in sieben Prozent der Fälle seien die Verstorbenen zwar infiziert, der Erreger aber nicht todesursächlich gewesen. Demnach habe es unter den 618 Verstorbenen eine erhebliche Bandbreite von Vorerkrankungen gegeben. Zu den häufigsten zählen laut den Ergebnissen Bluthochdruck, chronische Nierenschwäche und Lungenerkrankungen. Die meisten Verstorbenen hatten im Durchschnitt drei Vorerkrankungen. 20 Prozent wiesen ein krankhaftes Übergewicht auf. Laut Studie sind die meisten Hamburger Covid-19-Toten im Krankenhaus gestorben. Im Mittel waren sie 83 Jahre alt, 75 Prozent aller Toten waren älter als 76 Jahre. Sieben Menschen waren unter 50.



Die Untersuchung habe zudem bestätigt, dass durch die Gabe von Blutverdünnungsmitteln bei einer Covid-19-Erkrankung die Neigung zu Thrombosen und Lungenembolien verringert und damit die Lebensdauer verlängert werden kann. "Zwar haben unsere Obduktionen der Verstorbenen gezeigt, dass die Covid-19-Erkrankten trotz der Gabe von Blutverdünnungsmitteln noch Blutgerinnsel in den Lungenschlagadern aufweisen konnten", sagte Ondruschka. In der statistischen Auswertung hätten sich aber längere Überlebenszeiten seit einer Therapieumstellung gezeigt. Die Evaluation wurde vom 20. März bis 31. Dezember 2020 durchgeführt.

Kiel kam zu ähnlichen Ergebnissen

Der Großteil der von Kieler Pathologen obduzierten Menschen, die sich vor ihrem Tod mit dem Corona-Virus infiziert hatten, ist ebenfalls an und nicht mit Covid-19 gestorben. Dies habe man bei 85 Prozent der Fälle bestätigen können, sagte der Direktor des Instituts für Pathologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Christoph Röcken, vergangene Woche. In Kiel wurden bislang mehr als 50 Menschen im Alter von 53 bis über 90 Jahre obduziert, die sich vor ihrem Tod mit Sars-CoV-2 angesteckt hatten. Häufigste Todesursache war nach Angaben des Mediziners eine Lungenentzündung. Diese stellten die Pathologen bei 88 Prozent der Infizierten fest. Auch Embolien führten demnach häufig zum Tod.



Die Ergebnisse der Obduktionen von gestorbenen Coronavirus-Erkrankten werden im Rahmen einer bundesweiten Initiative von 34 Unikliniken systematisch zusammengetragen. Bundesweite Daten liegen derzeit jedoch noch nicht vor. Das Robert Koch-Institut verzeichnete bislang mehr als 60.000 Corona-Todesfälle.

