Dabei räumte er ein, in seiner damaligen Funktion als Personalchef des Erzbistums Köln Fehler in dem Fall gemacht zu haben. Die 2010 bekannt gewordenen Vorwürfe gegen den Geistlichen hätten an den Vatikan gemeldet werden müsse, sagte Heße. Er habe sich damals aber auf die Einschätzung der juristischen und kirchenrechtlichen Fachleute im Erzbistum verlassen. Dem mutmaßlichen Täter wird vorgeworfen, seine drei zum Tatzeitpunkt minderjährigen Nichten sexuell missbraucht zu haben.

In dem vom Erzbistum Köln in Auftrag gegebenen Gutachten zum Umgang mit Missbrauchsfällen wurden Heße elf Pflichtverletzungen nachgewiesen. Er bot Papst Franziskus daraufhin seinen Rücktritt als Hamburger Erzbischof an, den Franziskus aber ablehnte.

