Max Verstappen (L) und Lewis Hamilton liefern sich einen Zweikampf beim Großen Preis von Saudi Arabien. (Giuseppe CACACE / AFP)

Er setzte sich nach einem überharten Zweikampf gegen seinen WM-Rivalen Max Verstappen durch. Hamilton zog mit dem dritten Sieg in Serie und der schnellsten Runde damit nach Punkten mit Verstappen gleich. Die Entscheidung über die Weltmeisterschaft fällt erst am kommenden Sonntag beim letzten Rennen in Abu Dhabi.

Rang drei ging an Hamiltons Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas. Ex-Weltmeister Sebastian Vettel musste seinen Aston Martin nach mehreren Kontakten mit Kontrahenten vorzeitig abstellen. Haas-Pilot Mick Schumacher schied nach einem Unfall aus.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.