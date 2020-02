Im hessischen Hanau soll heute drei Tage nach dem rassistisch motivierten Anschlag eine Großdemonstration gegen rechten Terror und Rassismus stattfinden.

Zu der Kundgebung aufgerufen hat das Bündnis "Solidarität statt Spaltung". Für den Protestmarsch vom Freiheitsplatz in der Innenstadt zu den beiden Tatorten erwarten die Veranstalter tausende Teilnehmer. Geplant sind unter anderem Reden von Angehörigen der Opfer. Außerdem wollen Vertreter der Kurdischen Gemeinde Deutschland am Heumarkt in der Hanauer Innenstadt einen Kranz niederlegen und anschließend mit Angehörigen sprechen. Teilnehmen will unter anderem der Grünen-Politiker Özdemir.



Am Nachmittag ist auf dem zentralen Marktplatz eine weitere Kundgebung geplant. Gestern und vorgestern hatte es bereits Mahnwachen und Gedenkveranstaltungen gegeben.