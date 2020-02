Mit dem Anschlag von Hanau befassen sich heute die zuständigen Gremien des Bundestages.

Zunächst kommt der Innenausschuss zusammen, wo Bundesinnenminister Seehofer den Abgeordneten Rede und Antwort stehen wird. Danach will sich das für die Geheimdienste zuständige Parlamentarische Kontrollgremium mit dem Fall befassen.



In der vergangenen Woche hatte ein 43-jähriger Deutscher im hessischen Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln offenbar aus rassistischen Motiven getötet. Später wurde er ebenso wie seine 72-jährige Mutter tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die Tat löste bundesweit Entsetzen aus.