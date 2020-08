Die für heute geplante Demonstration in Hanau zum Gedenken an die Opfer des rassistisch motivierten Anschlags vor einem halben Jahr ist abgesagt worden.

Oberbürgermeister Kaminsky verwies zur Begründung auf die steigenden Corona-Neuinfektionen in der Region. Daher sei eine Demonstration mit 3.000 bis 5.000 Menschen leider nicht zu verantworten, sagte er am Abend. Sobald die Infektionszahlen wieder zurückgingen, werde die Veranstaltung nachgeholt, betonte der SPD-Politiker. Statt der Demonstration soll heute um 14 Uhr eine Gedenkveranstaltung mit Angehörigen der Anschlags-Opfer stattfinden, deren Teilnehmerzahl auf 249 beschränkt wird.



Am 19. Februar hatte der 43-Jährige Tobias R. in Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Ermittler stufen die Tat als rassistisch und rechtsextremistisch ein.