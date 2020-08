Zum Gedenken an die Opfer des rassistisch motivierten Anschlags in Hanau vor einem halben Jahr wollen heute zahlreiche Menschen auf die Straße gehen.

Sie folgen einem Aufruf der "Initiatve 19", die an die neun Todesopfer erinnern will und Konsequenzen fordert. Der Demonstrationszug soll von einem der Tatorte im Stadtteil Kesselstadt bis in die Innenstadt führen. Ursprünglich waren 3.000 bis 5.000 Leute erwartet worden. Wegen der stark gestiegenen Corona-Infektionen hat die Stadt Hanau die Teilnehmerzahl nun auf 249 begrenzt.