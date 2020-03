Die Stadt Hanau will eine Gedenkstätte für die Opfer des rassistischen Anschlags vom 19. Februar errichten.

Das sagte Oberbürgermeister Kaminsky im Hessischen Rundfunk. Seinen Angaben zufolge soll die Gedenkstätte auf dem Hauptfriedhof entstehen. Dort sind einige der Opfer beerdigt. In Hanau findet am späten Nachmittag die zentrale Trauerfeier für die Anschlagsopfer statt. Zu der Veranstaltung werden Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel erwartet.



Am 19. Februar hatte ein 43-Jähriger aus rassistischen Motiven neun Menschen mit ausländischen Wurzeln getötet. Nach den Gewalttaten wurden er und seine Mutter zu Hause tot aufgefunden.