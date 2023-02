Drei Jahre nach Gewalttaten

Gedenken an die Opfer von Hanau, auch heute, drei Jahre nach den Gewalttaten. (picture alliance/dpa)

Am Vormittag ist in der Marienkirche ein Gottesdienst mit der Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kurschus, geplant. Anschließend soll es eine öffentliche Gedenkstunde auf dem Marktplatz von Hanau geben. Daran wollen unter anderem Bundesinnenministerin Faeser, Hessens Ministerpräsident Rhein und der Oberbürgermeister der Stadt, Kaminsky, teilnehmen. Am Nachmittag sind eine Kundgebung und ein Protestzug gegen Rassismus geplant.

Heute vor drei Jahren hatte ein damals 43-jähriger Deutscher in Hanau neun Menschen erschossen und weitere verletzt. Anschließend erschoss er seine Mutter und sich selbst. Bundesjustizminister Buschmann hatte im Vorfeld des Jahrestages angemahnt, der Rechtsstaat dürfe nicht dulden, dass Menschen aufgrund ihrer Herkunftsgeschichte in Deutschland befürchten müssten, Opfer von Gewalttaten zu werden. Die Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung, Ataman, forderte, Maßnahmen im Kampf gegen Rechtsextremismus konsequenter umzusetzen.

