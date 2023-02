Drei Jahre nach Gewalttaten

Hunderte Menschen kamen zur Gedenkveranstaltung auf den Hanauer Marktplatz. Mit dabei waren auch Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD, 4.v.l.), Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD, 5.v.l.) und der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU, mi.). (Frank Rumpenhorst / dpa)

Kaminsky sagte bei einer Gedenkveranstaltung auf dem Hanauer Marktplatz, die Demokratie müsse endlich ihr wehrhaftes Antlitz zeigen. Unter den mehreren Hundert Gästen waren auch Bundesinnenministerin Faeser und der hessische Ministerpräsident Rhein.

Bei einem Gedenkgottesdienst am Vormittag forderte die evangelische Ratsvorsitzende Kurschus dazu auf, gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit zu protestieren. Rassismus beginne in ganz kleinen Alltagssituationen. - Am Nachmittag sind in Hanau noch eine Kundgebung und ein Protestzug gegen Rassismus geplant.

Heute vor drei Jahren hatte ein 43-jähriger Deutscher neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen und weitere verletzt. Anschließend erschoss er seine Mutter und sich selbst.

