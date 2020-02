Die Anschläge von Hanau haben bundesweit Entsetzen ausgelöst.

Für den Abend riefen Parteien, Verbände und Politiker zu einer Mahnwache am Brandenburger Tor in Berlin auf.



SPD-Generalsekretär Klingbeil sagte, man müsse gemeinsam ein Zeichen setzen und deutlich machen, dass man den Hetzern das Land nicht überlasse. FDP-Chef Lindner betonte, alle Demokraten müssten jetzt zusammen stehen, um ein Zeichen gegen Hass, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt zu setzen. In Hamburg sagten SPD, Grüne und die CDU ihre Wahlkampf-Abschlussveranstaltungen ab und riefen zur Teilnahme an einer Kundgebung vor dem Rathaus auf.



Auch in anderen Städten gibt es Mahnwachen. In Hanau legte Bundespräsident Steinmeier einen Kranz nieder.

Merkel: Rassismus ist ein Gift

Bundeskanzlerin Merkel sagte, Rassismus sei ein Gift, das Schuld an viel zu vielen Verbrechen sei. Die Kanzlerin verwies in diesem Zusammenhang auf die Taten des NSU, den Mord an dem Politiker Lübcke und den Anschlag von Halle. Die Bundesregierung stelle sich mit aller Kraft all denjenigen entgegen, die versuchten, Deutschland zu spalten, stellte Merkel klar.



Bundesinnenminister Seehofer und Justizministerin Lambrecht kamen nach Hanau, um sich an einem der Tatorte zu informieren. Seehofer erklärte, er werde mit seinen Länderkollegen darüber sprechen, wie die Sicherheitslage verbessert werden könne. Grünen-Chef Habeck forderte ein härteres Durchgreifen gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Die Linken-Vorsitzende Kipping sprach von rassistischem Terror. Dies führe erneut vor Augen, wie schnell aus Worten Taten werden könnten.



Der AfD-Vorsitzende Meuthen schrieb auf Twitter, es handele sich um eine "wahnhafte Tat eines Irren". Jede Form politischer Instrumentalisierung dieser schrecklichen Tat sei ein zynischer Fehlgriff.

Türkische Gemeinde: Mehr Einsatz gegen Rechtsextremismus

Die Türkische Gemeinde in Deutschland forderte von den Sicherheitsbehörden mehr Einsatz im Kampf gegen den Rechtsextremismus. Dieser Terror treffe gezielt Menschen aus rassistischen Motiven, heißt es in einer Erklärung. Die Türkische Gemeinde kritisierte auch Politiker, die durch eine achtlose Wortwahl Motive für Gewalttaten lieferten und Rassismus den Boden bereiteten.



Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Kurdischen Gemeinde in Deutschland, Tanriverdi, forderte, dass Menschen mit Migrationshintergrund sich in Deutschland sicher fühlen müssten. Er sagte an einem der Tatorte, Rechtsextremismus und Rassismus seien Krankheiten. Er betonte, fünf der Opfer hätten kurdische Wurzeln, seien aber deutsche Staatsangehörige.



Der Zentralrat der Juden in Deutschland forderte ein entschiedeneres Vorgehen gegen Rechtsextremismus. Zu lange sei diese Gefahr verharmlost und vernachlässigt worden, erklärte Zentralratspräsident Schuster. Es sei davon auszugehen, dass der Täter bewusst Menschen mit Migrationshintergrund treffen wollte. Es stelle sich die Frage, wie sicher Minderheiten noch in Deutschland leben könnten. Polizei und Justiz schienen häufig auf dem rechten Auge eine Sehschwäche zu haben, kritisierte Schuster.