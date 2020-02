Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat nach der Gewalttat in Hanau Opfern und Angehörigen seine Anteilnahme ausgesprochen.

Er habe mit Entsetzen von der terroristischen Gewalttat erfahren und stehe an der Seite aller Menschen, die durch rassistischen Hass bedroht werden, erklärte Steinmeier in Berlin. Weiter betonte er, er sei überzeugt, dass die große Mehrheit der Menschen in Deutschland diese Tat und jede Form von Rassismus, Hass und Gewalt verurteilten.



Debattiert wird auch über die politischen Hintergründe der Tat. Europastaatsminister Roth warf der AfD vor, der politische Arm des Rechtsterrorismus zu sein. Demokratieverachtung, Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus und Islamfeindlichkeit fielen auf fruchtbaren Boden, erklärte der SPD-Politiker. Der Generalsekretär seiner Partei, Klingbeil, rief für den Abend zu einer Demonstrationen vor dem Brandeburger Tor auf, um ein Zeichen gegen rechten Terror zu setzen. Bayerns Ministerpräsident Söder kündigt ein hartes Vorgehen an. Der Rechtsstaat werde sich solcher Gewalt mit aller Entschiedenheit entgegenstellen, teilte der CSU-Vorsitzende mit. Parteichef Meuthen bestritt einen politischen Hintergrund. Es handele sich weder um rechten noch um linken Terror. Es sei die wahnhafte Tat eines Irren. AfD-Fraktionschefin Weidel sprach von einem schrecklichen Vorfall und äußerte Mitgefühl gegenüber den Opfern.