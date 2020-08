Ein halbes Jahr nach dem rassistisch motivierten Anschlag von Hanau mit neun Toten haben Angehörige, Vertreter aus Politik und von Initiativen gemeinsam der Opfer gedacht.

Dazu hielten sie eine Schweigeminute ab und forderten eine lückenlose Aufklärung der Tat. Oberbürgermeister Kaminsky sagte, die Bürger würden den schrecklichsten Tag, den Hanau in Friedenszeiten erlebt habe, niemals vergessen. Den Angehörigen sicherte er zu, man werde sie nicht alleine lassen.



Am Abend des 19. Februar hatte ein 43-jähriger Deutscher in Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Vor der Tat veröffentlichte der Mann Pamphlete mit Verschwörungstheorien und rassistischen Ansichten im Internet.